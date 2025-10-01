Мбаппе сделал 3-й выездной хет-трик в ЛЧ и повторил рекорд Индзаги

Килиан Мбаппе отметился третьим хет-триком на выезде в Лиге чемпионов.

Форвард «Реала » трижды забил «Кайрату » (5:0) в Казахстане. Ранее у него были такие же результативные матчи против «Брюгге» в 2019-м и «Барселоны» в 2021-м.

Француз повторил рекорд Филиппо Индзаги . Больше трех выездных хет-триков в ЛЧ нет ни у кого.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .