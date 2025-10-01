Мбаппе сделал 3-й выездной хет-трик в ЛЧ и повторил рекорд Индзаги
Килиан Мбаппе отметился третьим хет-триком на выезде в Лиге чемпионов.
Форвард «Реала» трижды забил «Кайрату» (5:0) в Казахстане. Ранее у него были такие же результативные матчи против «Брюгге» в 2019-м и «Барселоны» в 2021-м.
Француз повторил рекорд Филиппо Индзаги. Больше трех выездных хет-триков в ЛЧ нет ни у кого.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
