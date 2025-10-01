Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки – сумасшедшие»

Рафаэль Уразбахтин высказался о матче против «Реала».

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня.

Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно.

Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр – и Арда Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки – вообще сумасшедшие! Александр Мартынович пытался догнать Килиана Мбаппе , а у Егора Сорокина не получилось.

Надо принять, что мы в разных весовых категориях», – сказал главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин.