Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки – сумасшедшие»
Рафаэль Уразбахтин высказался о матче против «Реала».
«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня.
Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно.
Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр – и Арда Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.
Нам нужно было закрыть середину. Контратаки – вообще сумасшедшие! Александр Мартынович пытался догнать Килиана Мбаппе, а у Егора Сорокина не получилось.
Надо принять, что мы в разных весовых категориях», – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости