  • Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки – сумасшедшие»
Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки – сумасшедшие»

Рафаэль Уразбахтин высказался о матче против «Реала».

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня.

Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно.

Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр – и Арда Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки – вообще сумасшедшие! Александр Мартынович пытался догнать Килиана Мбаппе, а у Егора Сорокина не получилось.

Надо принять, что мы в разных весовых категориях», – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
