Егоров о сумме контракте Winline с Роналдиньо: «Мне кажется, это не один миллион долларов»

Контракт с Роналдиньо обошелся Winline минимум в 1 миллионов долларов, считает Дмитрий Егоров.

Экс-футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии стал амбассадором букмекерской компании. Соглашение обсудили на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Наблюдаю тенденцию приглашения зарубежных амбассадоров. Winline подписал контракт с Роналдиньо. Мне кажется, это не один миллион долларов. Неизвестно, какая будет вовлеченность.

Пару дней назад мне попался ролик многоуважаемого Владимира Рудольфовича Соловьева, который был очень недоволен приглашением Нани в Медиалигу: «Неужели своих нет, зачем его привезли, нафига он нужен?»

В контексте всех этих разговоров, ужесточения лимита на легионеров в российском футболе насколько нужно, чтобы амбассадорами российских компаний становились люди из-за рубежа?» – заявил модератор встречи, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

«Не привык считать чужие деньги. Могу сказать про сотрудничество футболистов – всегда был за разные проекты. Я за привлечение Нани, Роналдиньо для популяризация футбола, чтобы молодежь занималась спортом», – ответил экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Если мы говорим про футбол, то задача – привлекать новую аудиторию. Мы знаем, что большая часть букмекерских компаний – футбольные матчи, которые проводятся не в России.

Поэтому, привлекая аудиторию из другой страны, если будут делать ставки в наших букмекерских компаниях, то это будет плюс», – цитирует гимнаста Никиту Нагорных корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает