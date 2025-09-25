«Амкал» – последний медийный клуб, оставшийся в кубке. Команда Панова котируется андердогом против «Енисея»
«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
23 сентября из турнира вылетели «БроукБойз» – они проиграли «Соколу» (0:2). «Амкал» – последний медийный клуб, оставшийся в Кубке.
Букмекеры считают команду Виталия Панова андердогом сегодняшней встречи за 2.00, на проход «Енисея» дают коэффициент 1.72. Медийные команды еще ни разу не выходили в 5-й раунд кубка.
Матч состоится 25 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
