«Амкал» – последний медийный клуб, оставшийся в кубке. Команда Панова котируется андердогом против «Енисея»

«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

23 сентября из турнира вылетели «БроукБойз» – они проиграли «Соколу» (0:2). «Амкал» – последний медийный клуб, оставшийся в Кубке.

Букмекеры считают команду Виталия Панова андердогом сегодняшней встречи за 2.00, на проход «Енисея» дают коэффициент 1.72. Медийные команды еще ни разу не выходили в 5-й раунд кубка.

Матч состоится 25 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.