Нани: «Борщ очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел»
Нани назвал борщ самым вкусным супом в жизни.
– Приобщали ли вас к русской культуре? Может быть, ходили в баню, посещали выставки, пробовали борщ и так далее?
– Вчера я был в ресторане и пробовал традиционную русскую кухню, и там было хорошо.
Ел красный суп – борщ, очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел. Также мне очень понравились фрикадельки, – сказал бывший хавбек «МЮ» и сборной Португалии.
На прошлой неделе Нани приехал в Россию и сыграл в WINLINE Медиалиге в составе «Альфа-Банки».
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости