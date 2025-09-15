Нани: «Борщ очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел»

Нани назвал борщ самым вкусным супом в жизни.

– Приобщали ли вас к русской культуре? Может быть, ходили в баню, посещали выставки, пробовали борщ и так далее?

– Вчера я был в ресторане и пробовал традиционную русскую кухню, и там было хорошо.

Ел красный суп – борщ, очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел. Также мне очень понравились фрикадельки, – сказал бывший хавбек «МЮ » и сборной Португалии.

На прошлой неделе Нани приехал в Россию и сыграл в WINLINE Медиалиге в составе «Альфа-Банки».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола