  • Глава МФЛ Осипов о словах Соловьева про Нани: «Я убежден, что это недоразумение. Возможно, появление Владимира Рудольфовича в Медиалиге не за горами»
22

Глава МФЛ Осипов о словах Соловьева про Нани: «Я убежден, что это недоразумение. Возможно, появление Владимира Рудольфовича в Медиалиге не за горами»

Николай Осипов объяснил критику телеведущего в сторону Нани ошибкой редакции.

Телеведущий осудил участие португальского футболиста Луиша Нани в WINLINE Кубке Медиалиги в составе «Альфа-Банки»: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний».

«Лично Владимира Рудольфовича я не знаю, но у нас очень много общих друзей, которые о нем прекрасно отзываются, как о профессиональном человеке. Я убежден, что ремарка, которая с его стороны была адресована по факту приезда Нани, это скорее небольшой просчет или недоработка редакторской группы, которая подготовила подобного рода информацию.

Ибо приезд данной суперзвезды способствует популяризации спорта и радости людей, которые пришли на стадион в огромном количестве. Я более чем убежден, что это лишь недоразумение.

Поэтому я не воспринимаю высказывание Владимира Рудольфовича оскорбительным в адрес Медиалиги. Думаю, это скорее редакторская недоработка в контексте того, о чем шла речь.

У нас есть много хороших знакомых общих, каждый из которых вчера со мной созвонился и недопонимание со своей стороны высказал и пообещал этот вопрос обсудить и пригласить. Так что, возможно, не за горами приход к нам Владимира Рудольфовича», – сказал президент Медиалиги.

Луиш Нани сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче Кубка Лиги. 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
