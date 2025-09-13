0

«По какому ##### делу? 20:0 должен был быть счет». Чупа о поражении СКА

Чупа недоволен реализацией СКА в матче WINLINE Кубка Лиги против Fight Nights.

«##### (нифига) не получилось забить. Казалось, что как будто мы в первом тайме должны были вести 10:0. Счет по-делу? По какому ##### (нафиг) делу? 20:0 должен был быть счет. ##### (фигню) пропустили, столько моментов не забили.

Должны таких соперников легко проходить. Для этого мы должны забивать свои моменты и не пропускать голы – очевидно же», – рассказал защитник СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

СКА проиграл Fight Nights (3:2) в первом матче двухраундового противостояния дивизиона претиндетов Кубка Медиалиги. Ответный матч пройдет через неделю.

После матча хавбек Fight Nights Артур Гадзаов назвал СКА «шакальной командой».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Валерий Чупин
