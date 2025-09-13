0

«В ##### их, шакальная команда, ###!» Хавбек Fight Nights Гадзаов о СКА

Артур Гадзаов недоволен игроками СКА.

«В ##### (жопу) их, шакальная команда, ### (блин)! Два раза не выбили [мяч].

В первом тайме, во втором – забили ##### (фигню) какую-то. Мы выбили мяч в аут [в рамках фэйр-плей], а они не вернули. Из-за этого получилась стычка», – заявил хавбек Fight Nights в интервью с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.

Fight Nights обыграл СКА (3:2) в первом матче двухраундового противостояния дивизиона претиндетов WINLINE Кубка Медиалиги. Ответный матч пройдет через неделю.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Артур Гадзаов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoСКА Ростов
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fight Nights обыграли СКА в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 17:08
СКА проиграл Fight Nights, Lit Energy сыграет с «БроукБойз» в понедельник. Расписание и результаты Кубка Лиги
сегодня, 17:06
Шпагат Волочковой, Генич с «Матч ТВ» выбил болельщиков «Спартака». Хайлайты Кубка Медиалиги
358 сентября, 10:45
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
7 сентября, 20:02
Главные новости
«Матч ТВ» громит «Анжи»в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
1только чтоLive
«По какому ##### делу? 20:0 должен был быть счет». Чупа о поражении СКА
26 минут назад
Fight Nights обыграли СКА в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 17:08
СКА проиграл Fight Nights, Lit Energy сыграет с «БроукБойз» в понедельник. Расписание и результаты Кубка Лиги
сегодня, 17:06
Прокоп прилетел из Барселоны, чтобы сыграть за «Банку» вместе с Нани
сегодня, 14:50
«Титан» обыграл «Эгриси» в серии буллиталити в дивизионе претендентов Кубка Лиги
сегодня, 14:02
Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»
2сегодня, 13:35
Капитан «Альтерона» Матвийчук дисквалифицирован на один матч за оскорбление Дидара по национальному признаку
сегодня, 11:14
«Альтерон» минимально переиграл Chertanovo в первом матче второго раунда дивизиона претендентов Кубка Лиги
сегодня, 10:39
Дмитрий Егоров: «Броуки» и «Амкал» тянут медиафутбол. Я не увидел поздравлений ни от Азамата, Lit Energy, Lotus и других»
вчера, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Рэпер Moneyken готов сыграть за «Амкал» в FONBET Кубке России
сегодня, 15:19
200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»
2вчера, 19:49
Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
4вчера, 18:20
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
2вчера, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
вчера, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03