«В ##### их, шакальная команда, ###!» Хавбек Fight Nights Гадзаов о СКА

Артур Гадзаов недоволен игроками СКА.

«В ##### (жопу) их, шакальная команда, ### (блин)! Два раза не выбили [мяч].

В первом тайме, во втором – забили ##### (фигню) какую-то. Мы выбили мяч в аут [в рамках фэйр-плей], а они не вернули. Из-за этого получилась стычка», – заявил хавбек Fight Nights в интервью с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.

Fight Nights обыграл СКА (3:2) в первом матче двухраундового противостояния дивизиона претиндетов WINLINE Кубка Медиалиги. Ответный матч пройдет через неделю.