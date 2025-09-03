Видео
Участники Медиалиги возложили цветы к памятнику в память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Участники МФЛ возложили цветы к монументу в память о жертвах трагедии в Беслане.

Сегодня игроки, президенты и представители клубов WINLINE Медиалиги посетили памятник в память о жертвах теракта в Беслане, который находится на улице Солянка, и возложили цветы.

В числе прочих пришли технический директор МФЛ Дмитрий Кортава, руководитель Lit Energy Станислав Малиев и экс-защитник 2Drots Артур Бегларян.

Станос является уроженцем Северной Осетии, ранее он руководил ФК «Деньги». За этот клуб в свое время играл Ацамаз Мисиков, который был заложником в школе, захваченной террористами в Беслане.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1128 человек, их три дня держали в душном спортзале без еды и воды.

В результате теракта погибло 334 человека, многие выжившие получили ранения и травмы.

«Они вывели на расстрел 15 мужчин – всех, кто был в зале». Игрок Медиалиги выжил в бесланской школе

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Winline Media League
logoWinline Медиалига
logo«STANOS» Стас Малиев
logo«Арчи» Артур Бегларян
logoДмитрий Кортава
