1

«Десятка» впервые в истории обыграла «Амкал» в матче открытия Кубка Медиалиги

В матче открытия WINLINE Кубка Медиалиги «Амкал» проиграл ФК «10».

Кубок Лиги, элитный дивизион, 1-й тур

«Амкал» – ФК «10» – 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 – Скоропуп (12), 1:1 – Левшук (28, П), 1:2 – Шера (47, П).

«Амкал»: Швагирев, Оле, Скробот, Имай, Левшук, Маврин, Ряба, Маричев, Нодар, Шах, Сабуа.

ФК «10»: Помазан, Тен, Чичерин, Гудай, Лысов, Кленкин, Назар, Скоропуп, Шера, Данилин, Кутуз.

Матч проходит на стадионе «Москвич» (большое поле).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
