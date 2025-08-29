«Десятка» впервые в истории обыграла «Амкал» в матче открытия Кубка Медиалиги
В матче открытия WINLINE Кубка Медиалиги «Амкал» проиграл ФК «10».
Кубок Лиги, элитный дивизион, 1-й тур
«Амкал» – ФК «10» – 1:2 (0:1)
Гол: 0:1 – Скоропуп (12), 1:1 – Левшук (28, П), 1:2 – Шера (47, П).
«Амкал»: Швагирев, Оле, Скробот, Имай, Левшук, Маврин, Ряба, Маричев, Нодар, Шах, Сабуа.
ФК «10»: Помазан, Тен, Чичерин, Гудай, Лысов, Кленкин, Назар, Скоропуп, Шера, Данилин, Кутуз.
Матч проходит на стадионе «Москвич» (большое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
