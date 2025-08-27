Звездин – игрок «Эгриси». В 2023 году он стал тренером года в медиафутболе

«Эгриси» подписал Игоря Звездина в качестве игрока.

«Да, вам не показалось, Игорь Сергеевич присоединяется к нам в качестве игрока.

Уверены, такой мастер в центре поля придаст нашей команде уверенности», – написали в телеграм-канале «Эгриси ».

В WINLINE Медиалиге 38-летний Игорь Звездин выступал в качестве главного тренера «Броуков» с 3-го сезона. Клуб уволил его перед ответным матчем с Fight Nights в 1/2 финала МФЛ-5, в котором клуб Дмитрия Егорова и Райзена стал чемпионом.

С 2024 года Игорь Звездин возглавлял Rocket Team .

В 2023 году экс-главный тренер «Броуков» Игорь Звездин был признан лучшим тренером года Winline Media Football Awards .

Таблица трансферов медиафутбола