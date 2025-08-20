Лисицын возглавил «Эгриси». С ним клуб выигрывал бронзу Медиалиги
Илья Лисицын стал главным тренером «Эгриси».
Об этом объявили соцсети клуба.
В штаб Лисицына вошли Даниил Овечкин (ассистент), Дмитрий Ломаносов (тренер вратарей) и Медийный оператор (тренер).
Лисицын тренировал «Эгриси» в лучшем сезоне в истории клуба – в WINLINE Медиалиги-4 взяли бронзу. Кроме «Эгриси», в медиафутболе Лисицын возглавлял «Народную Команду».
В Кубке Медиалиги-2025 «Эгриси» сыграет в Дивизионе претендентов. В первом раунде команда сыграет против дебютанта МФЛ Unwanted Boys из Узбекистана.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости