Лисицын возглавил «Эгриси». С ним клуб выигрывал бронзу Медиалиги

Илья Лисицын стал главным тренером «Эгриси».

Об этом объявили соцсети клуба.

В штаб Лисицына вошли Даниил Овечкин (ассистент), Дмитрий Ломаносов (тренер вратарей) и Медийный оператор (тренер).

Лисицын тренировал «Эгриси» в лучшем сезоне в истории клуба – в WINLINE Медиалиги-4 взяли бронзу. Кроме «Эгриси », в медиафутболе Лисицын возглавлял «Народную Команду».

В Кубке Медиалиги-2025 «Эгриси» сыграет в Дивизионе претендентов. В первом раунде команда сыграет против дебютанта МФЛ Unwanted Boys из Узбекистана.

