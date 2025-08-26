0

Кучер о контенте «Народной Команды»: «Хватит скрывать, что мы лучшие в этом!»

Сергей Кучер заявил, что «Народная» выпустила больше всех контента в межсезонье.

«Такого количества «длинных видео» не выпускает ни один клуб МФЛ в это межсезонье. Горжусь парнями!

Призываю все комьюнити МФЛ обратить на это внимание! Хватит скрывать тот факт, что мы сейчас лучшие в этом направлении!» – написал президент «Народной Команды».

Кучер раскрыл статистику «Народной Команды╗ в соцсетях за последние две недели. Клуб опубликовал 123 поста в телеграм-канале с суммарными просмотрами 340 тысяч и 5 роликов в VK Видео, которые вместе набрали 480 тысяч просмотров. Среднее количество комментариев под видео – 3.

«Народная Команда» сыграет против «Матч ТВ» в первом туре WINLINE Кубка Лиги.

Напомним, клуб пропускал прошлый розыгрыш Кубка и шестой сезон Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Сергея Кучера
