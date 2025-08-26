  • Спортс
Судья Медиалиги Жилинский: «Одну из игр Кубка Лиги обслужит бригада, полностью состоящая из арбитров РПЛ»

Дмитрий Жилинский сообщил, что один матч Кубка Лиги обслужат экс-арбитры РПЛ.

«По моей информации, одну из игр первого игрового дня отсудит бригада, состоящая полностью из арбитров РПЛ (бывших). Кайф», – написал арбитр WINLINE Медиалиги.

Ранее глава МФЛ Николай Осипов заявил, что восемь судей РПЛ могут начать работать на матчах турниров Медиалиги.

Кубок Лиги стартует 29 августа. В матче открытия встретятся «Амкал» и ФК «10».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Жилинского
