Судья Медиалиги Жилинский: «Одну из игр Кубка Лиги обслужит бригада, полностью состоящая из арбитров РПЛ»

Дмитрий Жилинский сообщил, что один матч Кубка Лиги обслужат экс-арбитры РПЛ.

«По моей информации, одну из игр первого игрового дня отсудит бригада, состоящая полностью из арбитров РПЛ (бывших). Кайф», – написал арбитр WINLINE Медиалиги .

Ранее глава МФЛ Николай Осипов заявил , что восемь судей РПЛ могут начать работать на матчах турниров Медиалиги.

Кубок Лиги стартует 29 августа. В матче открытия встретятся «Амкал» и ФК «10».