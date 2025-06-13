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Восемь арбитров РПЛ могут начать обслуживать матчи Медиалиги

В Winline Медиалиге могут появиться арбитры, недавно работавшие в РПЛ.

«У нас была встреча с Каманцевым [председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФССпортс’‘]. Это человек, который возглавляет весь судейский корпус российского футбола. Он нам сказал, что после этого сезона РПЛ у него освобождается восемь квалифицированных арбитров по возрастному признаку.

Для нас эти судьи вполне пригодны в плане своей физической подготовленности, а в их компетенции мы не сомневаемся. Это судьи, которые еще месяц назад судили чемпионские матчи «Краснодара» и вице-чемпионские матчи «Зенита». Очень надеюсь, что эти судьи к нам примкнут. Потому что условия, которые есть у нас, выше, чем в «Золоте» Второй лиги», – сказал глава Медиалиги Николай Осипов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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Павел Каманцев
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