«Я сказал Макею: «Ты че #####? Какого ### тебе повязку дали?» Забрал, а на 1-й минуте мне дали красную». Смолов об игре за юношескую сборную России

Федор Смолов рассказал историю про Евгения Макеева из юношеской сборной России.

«Мы играли турнир в Тулоне [Международный молодежный фестиваль] – Колыван [Игорь Колыванов ] был тренером. Последняя игра в группе была с Катаром. Мамаева поменяли в перерыве, он кинул повязку на поле и ушел.

Я ушел в туалет, выхожу – Макей сидит с повязкой. Я говорю: «Ты че #####? Какого ### тебе повязку дали?» Я ему говорю: «Давай сюда повязку». Надеваю. А Колывана нет уже в раздевалке.

1-ая минута 2-го тайма, я даю леща чудаку – мне красная. Мне Колыван кричит: «Ты че #####, Макей ? #### ты ему повязку отдал?» – рассказал экс-игрок «Краснодара».

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

35-летний форвард сыграет за «БроукБойз » в Фонбет Кубке России против «Авангарда». Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – в 17:00 (мск).

Евгений Макеев выступает в Winline Медиалиге с МФЛ-5. Сейчас защитник играет за «Броуков».