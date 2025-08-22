Смолов о медийном футболе: «Разницы с РПЛ я особо не увидел»
Федор Смолов, забивший за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России, оценил разницу между медийным и профессиональным футболом.
«Судя по тому, какая была подготовка, я скажу, что разницы с клубом РПЛ я особо не увидел.
Методики направлены на атлетизм, на бег, на силовые тренировки. Поэтому разница с профутболом с точки зрения подготовки и тренировочного процесса не такая уж и большая», – заявил Смолов.
35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).
Кто выиграет Серию А?384 голоса
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Пресс-служба BetBoom
