Смолов о медийном футболе: «Разницы с РПЛ я особо не увидел»

Федор Смолов, забивший за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России, оценил разницу между медийным и профессиональным футболом.

«Судя по тому, какая была подготовка, я скажу, что разницы с клубом РПЛ я особо не увидел.

Методики направлены на атлетизм, на бег, на силовые тренировки. Поэтому разница с профутболом с точки зрения подготовки и тренировочного процесса не такая уж и большая», – заявил Смолов.

35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).