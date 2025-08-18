«Чуж принес бы «Банке» импакта гораздо больше, чем Стиль». Маврин о предложении Антону зарплату 20 тысяч рублей

Василий Маврин разочарован, что «Банка» предложила Антону зарплату 20 тысяч рублей.

«Человек, который пришел в «Банку», когда она еще была проектом на голом энтузиазме и был ее капитаном. В SD тоже был одним из самых стабильных и ярких людей. Ну нет у вас денег, ну так и скажите.

А вместо этого оцениваете своего парня, которому на камеру плюете в душу. Неприятно и грустно…

Скажу больше – Чуж принес бы импакта гораздо больше, чем Стиль … скриньте…» – написал полузащитник «Банки».

Сегодня «Альфа-Банка » выпустила ролик, в котором показывала переговоры с новыми футболистами. В нем клуб предложил бывшему игроку «Амкала » Антону Чужому всего 20 тысяч рублей.

Антон просил 150 тысяч, но в ходе переговоров сказал, что согласится и на 100 тысяч.

Недавно к «Банке» присоединился экс-полузащитник 2Drots Алекс Стиль.