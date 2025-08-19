«Нас смотрят и без этих ####### инфоповодов». Некит о перформансах медиакоманд в Кубке России

Некит заявил, что ему не интересны перформансы других медиакоманд в Кубке России.

Напомним, За «Амкал» сыграют в Фонбет Кубке России 226-сантиметровый экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин и 14-летний хавбек Василий Гончаров. Подкользин может стать самым высоким футболистом в истории футбола, а Гончаров самым молодым игроком в истории турнира. За «БроукБойз » сыграет бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Почему «Амкал» и «Броуки» создают инфоповоды, а мы нет? Нас и без этого больше всего смотрят, на нас ходят болельщики. И надеюсь, ребята пошумят, пройдут так далеко, как смогут, а мы будем выполнять свою цель – дойти до команды РПЛ.

Меня фотография 2-х метрового мужика на тренировке «Амкала » не возбуждает. У «Броуков» есть Смолов, у нас Кудряшов, тоже узнаваемая личность. Круто, что без каких-то ####### [неинтересных] инфоповодов болельщики ходят и смотрят.

Почему ####### [неинтересные]? Мне не так сильно нравится, что будут играть 2-х метровый мужик и 14-летний пацан. Ты живешь и думаешь: «Попасть в книгу рекордов Гинесса – ####### [круто]», а меня это не цепляет», – заявил президент 2Drots.

Напомним, что во втором раунде Пути Регионов Кубка России «Амкал» сыграет с Калугой, 2Drots – против «Космоса», а «Броуки» с Курским «Авангардом». Матчи пройдут в 17:00 с 19 по 21 августа.

Баскетболист Подкользин (226 см) сыграет в Кубке России. «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера!