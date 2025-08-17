«Не вижу смысла в том, что предлагали в России». Смолов о возможном завершении карьеры

Федор Смолов высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

Кузнецов : «Закончил?»

Смолов : «Наверное, не знаю».

Кузнецов : «Тебе есть, чем заниматься?»

Смолов : «Ну, да. То, что предлагали в России – смысла особо не вижу».

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

35-летний форвард сыграет за «БроукБойз » в Фонбет Кубке России против «Авангарда». Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – в 17:00 (мск).