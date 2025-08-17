«Не вижу смысла в том, что предлагали в России». Смолов о возможном завершении карьеры
Федор Смолов высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.
Кузнецов: «Закончил?»
Смолов: «Наверное, не знаю».
Кузнецов: «Тебе есть, чем заниматься?»
Смолов: «Ну, да. То, что предлагали в России – смысла особо не вижу».
Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.
35-летний форвард сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России против «Авангарда». Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – в 17:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Дмитрия Кузнецова
