0

Дидар предложил Крапу объединиться с SD Family

Дидар Сыдыкбек предложил Крапу объединиться с SD Family.

«Скоро старт Кубка Лиги, но, к сожалению, мало слышно про самого медийного футболиста СНГ – Данила Крапивникова. Слышал, что он и его брат остались без клуба, поэтому предлагаю объединять усилия и создать новый проект Krap Team – SD Family», – написал президент SD.

Ранее стало известно, что «ВПорядке x Krap Team» пропустят Кубок Медиалиги.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов: «Не могу сказать, будет ли Крап в лиге. У Дани большие проблемы»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
