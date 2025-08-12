«ВПорядке x Krap Team» пропустят Кубок Медиалиги

«ВПорядке x Krap Team» пропустят осенний WINLINE Кубок Медиалиги.

«Бюджет, заложенный до конца года, потратим на развитие команды и академии. Сейчас для нас не самое подходящее время, а формат кубка сложный для команды.

Планирование, отели и т.д. В прошлом сезоне мы не показали весь свой потенциал, поэтому возьмем паузу, чтобы подготовиться и побороться за путевку в 7 сезон МФЛ» – написал президент команды Замирбекулы Тамерлан.

«ВПорядке x Krap Team» приняли участие в шестом сезоне Медиалиги. За шесть туров команда не набрала ни одного очка.