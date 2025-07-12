Экс-защитник сборной России Кудряшов перешел в 2Drots

Федор Кудряшов стал игроком 2Drots.

Об этом сообщили соцсети клуба.

Кудряшов выступает в Winline Медиалиге с весны 2024-го. Он провел два сезона МФЛ и Кубок Лиги в составе Rocket Team , сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

В профессиональной карьере центральный защитник выступал за «Спартак», «Ахмат», «Ростов» и другие команды.

В прошедшем сезоне 38-летний Кудряшов запомнился не только игрой, но и эксцентричными интервью и конфликтом с комментатором Станиславом Мининым.

2Drots в минувшем сезоне рекордно рано вылетели из Медиалиги , проиграв в 1/8 финала Lotus Music (0:1). После этого клуб уволил главного тренера Дмитрия Кузнецова, его сменил Дмитрий Смирнов.