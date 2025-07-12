Экс-защитник сборной России Кудряшов перешел в 2Drots
Федор Кудряшов стал игроком 2Drots.
Об этом сообщили соцсети клуба.
Кудряшов выступает в Winline Медиалиге с весны 2024-го. Он провел два сезона МФЛ и Кубок Лиги в составе Rocket Team, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.
В профессиональной карьере центральный защитник выступал за «Спартак», «Ахмат», «Ростов» и другие команды.
В прошедшем сезоне 38-летний Кудряшов запомнился не только игрой, но и эксцентричными интервью и конфликтом с комментатором Станиславом Мининым.
2Drots в минувшем сезоне рекордно рано вылетели из Медиалиги, проиграв в 1/8 финала Lotus Music (0:1). После этого клуб уволил главного тренера Дмитрия Кузнецова, его сменил Дмитрий Смирнов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
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