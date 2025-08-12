Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг

«Броуки» подписали экс-защитника грузинской Премьер-лиги Вахтанга Бочоришвили.

23-летний центральный защитник дисквалифицирован в проффутболе за допинг на 2 года. Врачи ошибочно вкололи игроку запрещенное вещество.

Вахтанг подписал контракт с «БроукБойз » на 1 год. Клуб будет платить защитнику 2 тысячи долларов в месяц (примерно 160 тысяч рублей).

Ранее футболист выступал в Высшей лиге Грузии за «Торпедо» Кутаиси, «Самтредиа» и «Дилу».

Таблица трансферов медиафутбола