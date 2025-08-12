  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг
0

Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг

«Броуки» подписали экс-защитника грузинской Премьер-лиги Вахтанга Бочоришвили.

23-летний центральный защитник дисквалифицирован в проффутболе за допинг на 2 года. Врачи ошибочно вкололи игроку запрещенное вещество.

Вахтанг подписал контракт с «БроукБойз» на 1 год. Клуб будет платить защитнику 2 тысячи долларов в месяц (примерно 160 тысяч рублей).

Ранее футболист выступал в Высшей лиге Грузии за «Торпедо» Кутаиси, «Самтредиа» и «Дилу».

Таблица трансферов медиафутбола 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
трансферы
logoвысшая лига Грузия
Вахтанг Бочоришвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Таблица трансферов медиафутбола. Стиль в «Банке», Алан Гатагов – в «Броуках»
9 августа, 12:00
Кузнецов возглавил «БроукБойз». Он сменил пожизненно дисквалифицированного в МФЛ Дьякова
714 июля, 14:07Видео
Рахимов – игрок «Нафтан-Новополоцк». Месяц назад футболист покинул «Сморгонь»
3 июля, 12:31
Главные новости
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
40сегодня, 12:45
«Амкал» почувствовал наконец внимание аудитории». Некит не считает команду Германа топ-1 клубом медиафутбола
сегодня, 11:18
Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»
1сегодня, 09:11
Егоров о «Зените»: «Семак не способен делать то, что требуется от человека, хорошо относящегося к своей стране, – ставить своих футболистов»
41вчера, 19:07
Медведев об игре за «Амкал» в Кубке России: «Я в форме. Зависит от позиции, игрового времени и бонусов»
11вчера, 18:08
«БроукБойз» сыграют в Орле, «Амкал» – в Калуге. Расписание матчей медийных команд во втором раунде Пути Регионов Кубка России
3вчера, 17:33
Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги
вчера, 16:23
Президент «Амкала» пригласил Аршавина сыграть за клуб в Кубке России
вчера, 14:34
«Медведев проигрывает бомжам, на сегодня он вряд ли игрок топ-50. Но я уверен: минимум один финал «Большого шлема» у него еще будет». Егоров о теннисисте
16вчера, 13:09
«Амкал» хочет пригласить Тимофея Мозгова для участия в Кубке России – клуб намерен установить рекорд, выпустив самого высокого игрока в истории
75вчера, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Разница между Жедсоном и Батраковым в том, что есть футболист, а есть тот, кто хочет заработать»
922 минуты назад
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
3вчера, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
6 августа, 11:54