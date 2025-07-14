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Кузнецов возглавил «БроукБойз». Он сменил пожизненно дисквалифицированного в МФЛ Дьякова

Дмитрий Кузнецов официально назначен главным тренером «БроукБойз».

Формально 59-летний специалист уже исполнял роль главного тренера «Броуков» в ответном полуфинале и финале шестого сезона Winline Медиалиги.

Номинальный главный тренер команды Виталий Дьяков был пожизненно дисквалифицирован после конфликта с президентом лиги Николаем Осиповым. При этом Дьяков продолжал вести тренировочный процесс, а Кузнецов в занятиях практически не участвовал.

По завершении сезона Дьяков покинул клуб, а Кузнецов стал полноценным главным тренером «Броуков».

Дебют тренера в официальных матчах придется на 1-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России, где «БроукБойз» сыграют с «Орлом».

До «Броуков» Кузнецов четыре года работал в 2Drots, откуда его уволили после провала в шестом сезоне МФЛ – команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Lotus Music. Это самый ранний вылет из Медиалиги в истории 2D.

По руководством Кузнецова «самураи» дважды выиграли Медиалигу и один раз Московский Кубок Селебрити.

Видео: «БроукБойз»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
logoДмитрий Кузнецов
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