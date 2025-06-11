Герман о возможном появлении Кузнецова в «Амкале»: «Я надеюсь выйти в Премьер-лигу с Пановым»

Герман не видит бывшего главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова в «Амкале».

«Я ожидал отставки Кузнецова . Желаю удачи «дротам», найти нового главного тренера и потратить на эти поиски как можно меньше времени, чтобы пацаны были в своем боевом состоянии, и мы снова бились друг с другом.

Сейчас начнется перестройка. Очень сложно такие штуки быстро решать, потому что я уже на своем опыте понимаю, что только методом проб и ошибок ты подбираешь эти пазлы до тех пор, пока не будет полноценный рисунок. Ребятам сил и терпения.

Не хочется лезть во внутреннюю структуру, потому что я не сильно посвящен – я не знаю, насколько то, что доносится, слухи или правда, и какая в клубе в действительности атмосфера: как воспринимают себя старички, кто рад или не рад, что тренерский штаб сменился. Есть команда Жени и Никиты , и они могут принимать какие захотят решения – назначить любого тренера или убрать игроков.

Может ли Кузнецов быть тренером «Амкала »? Мне кажется, что мы с Дмитрием Викторовичем любим разный футбол. Я в какой-то момент, перепробовав разные взгляды в тренерстве, пришел к тому, что мне очень нравится наша синергия с Николаевичем. У нас замечательный тренер, которого мы безумно сильно любим и ценим. Я надеюсь, что мы будем вместе вечно и выйдем в Премьер-лигу вместе с Пановым », – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.