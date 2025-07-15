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  • Президент 2Drots Некит о трансфере Кудряшова: «У него есть мотивация что-то выиграть в Медиалиге. Он понимает, что 2D – крупная команда»
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Президент 2Drots Некит о трансфере Кудряшова: «У него есть мотивация что-то выиграть в Медиалиге. Он понимает, что 2D – крупная команда»

Президент 2Drots Некит объяснил, зачем клуб подписал Федора Кудряшова.

«Если футболист взрослый, надо смотреть, как он подходит к своей форме. Кудряшов – суперпрофессионал, индивидуально занимается. С этой точки зрения сомнения отпадают.

Плюс он уже играл в Медиалиге и понимает нагрузки. Выдавал офигенные матчи против «Амкала» и Lit Energy. Мы следили за ним весь сезон. После ряда качественных матчей поняли, что он поможет нам в обороне. Плюс сейчас идет перестроечка. Мы хотели в коллектив опытного игрока, который может руководить задней линией, а где-то и подпихнуть.

У него есть мотивация что-то выиграть в Медиалиге, играть при болельщиках. Он понимает, что 2Drots – крупная команда, ему интересно быть тут. А если у человека есть интерес, это намного лучше, чем, если бы мы заманили деньгами человека без контракта.

Он сам хочет играть в футбол в команде, которая на виду. Хочет сыграть в Кубке России, говорит, что это вызов, ведь он ушел из проффутбола. И он хочет не просто сыграть матч, а зайти как можно дальше», – объяснил Некит.

38-летний Кудряшов перешел в 2Drots из Rocket Team, где выступал с весны 2024-го. За RT он провел 20 матчей и забил 1 гол.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Стол»
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logo2Drots
logoНекит 2Drots
logoФедор Кудряшов
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