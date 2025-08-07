Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
Дисквалификация Владимира Писарского оставлена в силе.
3 июля Писарский был отстранен от футбола на 4 года, три из которых – условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.
Впоследствии футболист подал апелляцию на это решение.
«Апелляционный комитет РФС оставил решение Комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе.
Ну, теперь только одна дорога – в CAS», – написал юрист Писарского Антон Смирнов.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13450 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал юриста Антона Смирнова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости