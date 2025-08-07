Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»

Дисквалификация Владимира Писарского оставлена в силе.

3 июля Писарский был отстранен от футбола на 4 года, три из которых – условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Впоследствии футболист подал апелляцию на это решение.

«Апелляционный комитет РФС оставил решение Комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе.

Ну, теперь только одна дорога – в CAS», – написал юрист Писарского Антон Смирнов.