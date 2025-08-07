Из «Торпедо» Владимир выгнали еще одного футболиста. Главному тренеру не понравилась речь капитана клуба в раздевалке после поражения 2Drots («Некласико»)
В «Торпедо» Владимир отстранили еще одного футболиста.
Об этом сообщил телеграм-канал «Некласико».
Из владимирского «Торпедо» исключили нападающего Михаила Земскова.
По информации источника, главному тренеру «Торпедо» Аслану Засееву не понравилась речь лидера команды в раздевалке после матча Фонбет Кубка России против 2Drots (0:1). Специалист считает, что форвард приносит негатив в команду.
Земсков – самый опытный футболист клуба. Нападающий провел 6 матчей за молодежную сборную России.
Ранее владимирское «Торпедо» отстранило вратаря клуба Богдана Маркова из-за интервью перед матчем против 2Drots.
2Drots выбили «Торпедо» Владимир из Кубка России, забив на последней минуте (1:0).
Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
