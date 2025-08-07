Из «Торпедо» Владимир выгнали еще одного футболиста. Главному тренеру не понравилась речь капитана клуба в раздевалке после поражения 2Drots («Некласико»)

В «Торпедо» Владимир отстранили еще одного футболиста.

Об этом сообщил телеграм-канал «Некласико».

Из владимирского «Торпедо» исключили нападающего Михаила Земскова .

По информации источника, главному тренеру «Торпедо» Аслану Засееву не понравилась речь лидера команды в раздевалке после матча Фонбет Кубка России против 2Drots (0:1). Специалист считает, что форвард приносит негатив в команду.

Земсков – самый опытный футболист клуба. Нападающий провел 6 матчей за молодежную сборную России.

Ранее владимирское «Торпедо» отстранило вратаря клуба Богдана Маркова из-за интервью перед матчем против 2Drots.

2Drots выбили «Торпедо» Владимир из Кубка России, забив на последней минуте (1:0).

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!