«Он должен забить два и обогнать Аршавина в «Клубе 100». А впереди еще Мостовой». Егоров о Смолове в «БроукБойз»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на пост Федора Смолова.

– Можно ли сказать, что благодаря этой победе Федор Смолов одной ногой в «Броуках»?

– Думаю, да. Федор обещал приступить к тренировкам, когда приедет из отпуска в Италии. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни.

У него на два мяча меньше, чем у Андрея Аршавина. Думаю, он должен присоединиться, забить два мяча и обогнать Аршавина в «Клубе 100» российского футбола. А впереди еще Мостовой, – сказал Егоров .

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина 158, у Мостового –163.

После победы «БроукБойз » в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России над «Орлом» (3:2) Смолов выложил пост с футболкой «Броуков» и подписью «Here we go». Во втором раунде «Броуки» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.