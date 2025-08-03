Звезда «Слово пацана» Кемстач: «Может, я когда-то сделаю свою медиафутбольную лигу или стану ее участником»

Актер сериала «Слово пацана» Леон Кемстач может оказаться в медиафутболе.

«У меня будет проект, где я буду играть профессионального футболиста. Я хочу передать все эти эмоции, финты и удары, чтобы это выглядело живо и круто. А не как снимают, что бежит актер, снимают его лицо, удар, а потом ногу, а бьет в итоге проффутболист.

Мне хочется все-таки для искусства, для красивых кадров, сделать все, чтобы зрители могли наслаждаться картинкой.

Может, когда-то я сделаю свою медиафутбольную лигу или стану ее участником, потому что футбол – это класс», – рассказал актер.

Сейчас Леон Кемстач готовится к новой роли в кино на базе «Зенита». Одну из тренировок ему провел Анатолий Тимощук.

Актер «Слова пацана» может сыграть за команду «Кино Черти» в WINLINE Уличном Футболе . Об этом рассказал президент команды Егор Рудковский.