Биря может пойти работать курьером или таксистом и вернуться в ЛФЛ. Хавбек недавно покинул 2Drots

Кирилл Бирюков готов работать курьером или таксистом вместо игры в Медиалиге .

«В 2Drots был сложный период. Может, я стал сентиментальным в 33 года, все близко к сердцу воспринимаю. Ты не хочешь ходить на тренировки, потому что все одно и то же. И ты получаешь больше удовольствия от того, что просто побегаешь или поиграешь в ЛФЛ, чем от рутинности в команде.

Допускаю ли я вариант, что не вернусь в МФЛ? Возможно. Найду какую-нибудь работу, просто отвлекусь. Пойду, может, курьерить или таксистом и буду играть в ЛФЛ. Перезагружусь. Когда вернусь в Медиалигу? Если опять почувствую порыв, соскучусь», – рассказал экс-хавбек 2Drots.

Напомним, Биря недавно покинул 2Drots. Хавбек стал с клубом чемпионом МКС-2023 и победителем Суперкубок Медиалиги.

33-летний полузащитник становился чемпионом четвертого сезона WINLINE Медиалиги в составе «Титана ».