Смолов об игре за «Броуков» в Кубке России: «Классное предложение. Я готов рассмотреть»
Федор Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке России.
Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил Федора Смолова в команду для участия в Фонбет Кубке России.
Егоров: «Мы перед записью выяснили, что все голы в Кубке России идут в зачет. Можно посмотреть, кто впереди Федора Смолова на 2-3 гола. Кто там?»
Смолов: «Есть там ребята».
Егоров: «Поэтому я еще раз делаю предложение. Передайте маечку [футболка «Броуков» с 90-м номером и фамилией Смолов]. На всякий случай. Может пригодится в матче Кубка России».
Смолов: «Классное предложение. Я готов рассмотреть. Уточнили регламент. Пока спойлерить не будем».
Федор Смолов – свободный агент. Его последним клубом был «Краснодар».
«БроукБойз» сыграют с «Орлом» встретятся в первом раунде Пути Регионов Кубка России 6 августа.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал BetBoom Sports
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