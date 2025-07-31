Смолов об игре за «Броуков» в Кубке России: «Классное предложение. Я готов рассмотреть»

Федор Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке России.

Ранее президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров пригласил Федора Смолова в команду для участия в Фонбет Кубке России.

Егоров : «Мы перед записью выяснили, что все голы в Кубке России идут в зачет. Можно посмотреть, кто впереди Федора Смолова на 2-3 гола. Кто там?»

Смолов : «Есть там ребята».

Егоров : «Поэтому я еще раз делаю предложение. Передайте маечку [футболка «Броуков» с 90-м номером и фамилией Смолов]. На всякий случай. Может пригодится в матче Кубка России».

Смолов : «Классное предложение. Я готов рассмотреть. Уточнили регламент. Пока спойлерить не будем».

Федор Смолов – свободный агент. Его последним клубом был «Краснодар ».

«БроукБойз» сыграют с «Орлом» встретятся в первом раунде Пути Регионов Кубка России 6 августа.