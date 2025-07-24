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«Мы точно не близки к этой истории». Президент Медиалиги Осипов опроверг появление ставок на турнир

Николай Осипов опроверг появление ставок в WINLINE Медиалиге с 2026 года.

«Я думаю, скорее всего, неправильно понятая информация руководством «СиндЕката», в каком-нибудь, может быть, личном диалоге. Мы точно не близки к этой истории, точно не близки!» – сказал Осипов.

Ранее владелец медиафутбольного клуба «СиндЕкат» Андрей Семенов сказал, что ставки на Медиалигу, возможно, появятся с 2026 года.

На данный момент можно делать ставки только на официальные спортивные мероприятия, либо те, которые проводит зарегистрированная федерация. Медиалига под эти критерии не попадает.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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