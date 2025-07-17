Букмекеры принимают ставки на 10+ голов в любом матче сезона РПЛ. В XXI веке было 3 таких игры

В XXI веке в чемпионате России было лишь три матча, в которых команды забили минимум 10 мячей на двоих.

Это матчи «Динамо» – «Ростов» (7:3) в августе 2014-го, «Мордовия» – ЦСКА (4:6) в сентябре 2015-го и «Сочи» – «Ростов» (10:1) в июне 2020-го.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 5.80 на то, что хотя бы в одном матче сезона-2025/26 будет 10+ голов. 1.10 – этого не случится.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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