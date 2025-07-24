В Winline Медиалиге с 2026 года могут появиться ставки

На матчи WINLINE Медиалиги могут начать принимать ставки с 2026 года.

Об этом рассказал владелец медиафутбольного клуба «СиндЕкат » Андрей Семенов.

«Спорт – это ставки. Есть информация, пока неофициальная. Возможно, со следующего года ставки будут приниматься на матчи Медиалиги . Соответственно будет еще больше интереса у букмекеров», – сказал Семенов.

На данный момент можно делать ставки только на официальные спортивные мероприятия, либо те, которые проводит зарегистрированная федерация. Медиалига под эти критерии не попадает.