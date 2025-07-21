200 тысяч рублей заплатил «СиндЕкат» за переход Репяха из «Матч ТВ»

«СиндЕкат» заплатил 200 тысяч рублей «Матч ТВ» за Ивана Репяха.

«Переход Репяха – самый дорогой трансфер в истории «Матч ТВ ». Мне позвонил знакомый агент, когда освободился Ваня, и скинул его нарезки из матчей. Мы с ним созвонились. Ваня сказал, что хочет в проф, пытается устроиться во Вторую лигу, «Матч ТВ» обещали помочь, но вариантов нет.

Я предложил перейти к нам, договорились по условиям. Потом мне позвонил Никита Соломатов, спросил: «Вы че у нас футболиста воруете?» Он сказал, что нужна компенсация – 300 тысяч рублей. Им надо команду в баню сводить. Я спросил, причем тут трансфер и баня. И мы взяли паузу.

Я знаю зарплату Репяха в «Матч ТВ» – она меньше 300 тысяч за весь период нахождения в команде. Я позвонил Константину Геничу. Мы сошлись на компромиссе в 200 тысяч рублей», – рассказал Вячеслав Подберезкин.