Дьяков покинул «БроукБойз». Тренер пожизненно дисквалифицирован в Медиалиге
Виталий Дьяков покинул пост главного тренера «БроукБойз».
Клуб скоро объявит имя нового главного тренера.
Президенты «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен объяснили уход Дьякова тем, что хотят видеть тренера на бровке Медиалиги.
В полуфинале и финале МФЛ-6 против «Амкала» (0:2) и. о. главного тренера «Броуков» был Дмитрий Кузнецов.
Дьяков был пожизненно отстранен от всех турниров Winline МФЛ после после конфликта с главой лиги Николаем Осиповым.
«БроукБойз» Дьяков возглавлял с конца пятого сезона Медиалиги. Под его руководством команда стала чемпионом МФЛ-5.
Также пожизненную дисквалификацию в МФЛ получил защитник «Броуков» Киря.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
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