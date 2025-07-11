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Дьяков покинул «БроукБойз». Тренер пожизненно дисквалифицирован в Медиалиге

Виталий Дьяков покинул пост главного тренера «БроукБойз».

Клуб скоро объявит имя нового главного тренера.

Президенты «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен объяснили уход Дьякова тем, что хотят видеть тренера на бровке Медиалиги.

В полуфинале и финале МФЛ-6 против «Амкала» (0:2) и. о. главного тренера «Броуков» был Дмитрий Кузнецов.

Дьяков был пожизненно отстранен от всех турниров Winline МФЛ после после конфликта с главой лиги Николаем Осиповым.

«БроукБойз» Дьяков возглавлял с конца пятого сезона Медиалиги. Под его руководством команда стала чемпионом МФЛ-5.

Также пожизненную дисквалификацию в МФЛ получил защитник «Броуков» Киря.

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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoВиталий Дьяков
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