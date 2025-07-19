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«Разве в Испании объявляют, что Захарян – армянин? Или Онопко объявим украинцем, может?» Егоров о словах Черданцева про Челестини

Дмитрий Егоров высказался о словах Георгия Черданцева про Фабио Челестини.

Черданцев выступил с матерной речью насчет предъявленных претензий из-за того, что он назвал Челестини итальянцем. 

«Черданцев снова это сделал! Сказал, что Челестини – итальянец, хотя тот, конечно же, швейцарец.

Он говорит: «Ну в Швейцарии же говорят по-итальянски официально!» Правда? Ну, это все равно, что сказать, что кто-то из Техаса – мексиканец, потому что рядом и граница, и говорят там по-испански.

Разве где-то в Испании, когда на замену выходит Захарян, нам объявляют: «На поле появился армянин Арсен?» Сильно сомневаюсь. Может быть, завтра прямо во время трансляции мы объявим Виктора Онопко украинцем?

Черданцев имел право сказать, что Челестини – итальянец? Имел, безусловно. Публика имела право посмеяться и его поправить? Имела еще более безусловно. Но рассказывать сейчас, что все идиоты и ничего не понимают, со стороны Черданцева комично. Впрочем, и персонаж он комедийный, что делает ему честь. Быть комедиантом и годами всех развлекать очень непросто.

Сергей Егоров снял лучшее видео начала сезона. На футбол всем пофиг! Доказано Медиалигой. Я же лично после похода на Класико понял, что футбол – это нечто иное. Не то, что мы обычно смотрим на наших стадионах. А наша сила – это как раз угар, которого этим летом вдоволь», – написал президент «БроукБойз».

Черданцев уверен: Челестини – итальянец. Хотя он швейцарец

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoЛа Лига
logoАрсен Захарян
logoБроукБойз
Сергей Егоров журналист
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoЦСКА
logoДмитрий Егоров
logoРеал Сосьедад
logoВиктор Онопко
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