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Подберезкин о Куарежме в «СиндЕкате»: «Сначала думали его привезти на один матч плей-офф, но услышали от него желание находиться, тренироваться с командой, жить в городе»

Вячеслав Подберезкин рассказал, что Рикардо Куарежма готов перейти в «СиндЕкат».

«У нас было желание заявить Куарежму еще после 5-го тура. Но там все застопорилось из-за высоких финансовых запросов.

Сейчас они будут меньше, общаемся по нему через других людей. Мы получили разные предложения по Куарежме от разных людей. Сейчас запрос тоже высокий, но в два раза меньше той суммы, о которой изначально шла речь. Сумм никаких называть не буду, но могу сказать, что вариант такого трансфера возможен.

Это история на один матч? Вроде как, нет. Сначала думали его привезти только на один матч плей-офф, но сейчас услышали и от него желание находиться, тренироваться с командой, жить в городе. Понятно, что для этого нужны все условия: переводчик, гостиница и другие удобства. Будем разговаривать о целом сезоне», – сказал хавбек «СиндЕката».

«СиндЕкат» – медиафутбольная команда из Екатеринбурга, которая дебютировала в шестом сезоне Winline Медиалиги и заняла четвертое место. 

Похоже, Куарежма едет в Медиалигу: готов жить в Екатеринбурге, хвалит формат. Нани тоже в деле

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
logoВячеслав Подберезкин
logoСиндЕкат
logoРикарду Куарежма
logoWinline Медиалига
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