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Минин о «СиндЕкате»: «Проделана прекрасная работа. Люди стали команду отличать от других»

Станислав Минин назвал «СиндЕкат» прорывом шестого сезона Winline Медиалиги.

– Кто прорыв шестого сезона в Медиалиге?

– У «СиндЕката» дело не только в результате, они показали вообще все. Они два раза собирали дома стадион. Они устраивали настоящий медиафутбольный день по всем параметрам: прогревали, собирали людей, продавали билеты. У них была ультра, которая выезжала в Москву. Этих людей становилось все больше. Были очень активны.

Плюс куча новых игроков: Арап, Герас, Терри, Ландри, Златан. Подберезкин, конечно, себя очень зарекомендовал. Во всех линиях можно назвать игроков, которые выделялись. Команда с очень узнаваемым составом. За два с половиной месяца люди стали эту команду отличать от других. Проделана прекрасная работа.

Плюс характер. Когда они вырывали матчи в плей-офф, проигрывая по ходу: драматичный гол красным мячом с «литами». «СиндЕкат» собрал все, что можно. И даже скандал с «БроукБойз». Не по своей вине, но тоже у них это было. Блестящий сезон.

– Перед сезоном вы ожидали прогресс от Lit Energy. Команда дошла до 1/4 финала, но не была яркой. Что не сложилось?

– Вадим Гаранин – постановщик сложной по меркам медиафутбола игры. Поставить ее быстро – очень сложно. Полгода – это быстро. У него это до конца не получилось. В матчах с командами послабее были видны контуры этой игры. В плей-офф почти все сошло на нет.

Отчасти помешало то, что у «литов» не было большого нападающего. Не обязательно забивного, но такого, который мог цепляться  за мячи. Потому что когда их чуть поддавливали, они не могли выйти в атаку. А если бы был форвард, на которого можно забрасывать, атака развивалась бы дальше.

«Десятка» упростила игру по сравнению с предыдущими сезонами. Сделала ее более прагматичной. В медиафутболе это работает лучше, чем усложнение. Усложнение работает в долгую, а в долгую в медиафутболе не получается.

К счастью, вроде бы Гаранин остается. Может быть, подумает и адаптируется. Может быть, появятся другие игроки, тот же нападающий. Хотя, пройди они «СиндЕкат», мы бы и не говорили о неудаче. Но по качеству игры действительно была неудача, – сказал комментатор Медиалиги и «Матч ТВ» в интервью Спортсу’‘.

2Drots разочаровали, «Банка» – лучшие. Некласико, Минин и Федос о шестом сезоне Медиалиги

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСиндЕкат
logoВадим Гаранин
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logoСтанислав Минин
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