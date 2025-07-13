«Русский Ванек, кандидат от народа, который не выпендривается и является самим собой. Хоть и имеет черты гопника». Воробьев о Подберезкине

Блогер Кир Воробьев назвал «СиндЕкат» открытием шестого сезона Winline Медиалиги.

«Прорыв сезона – «СиндЕкат». Да, денег вбухали конкретно, зэпки уважаемые. Но осенью эта команда даже в полуфинал Кубка Надежды не вышла. И тут скачок сразу в полуфинал МФЛ-6. Крутой прогресс.

Медийно шумели не так сильно, хотя аудиторию прогревали нормальны – рилсы, собирали болельщиков в Екб на домашних матчах.

Мне импонирует Вячеслав Подберезкин. Чувак на максимальной искренности двигается – русский Ванек, кандидат от народа, который не выпендривается, является самим собой.

Хоть он и имеет черты гопника, который живет по понятиям. Но его самособовость влюбляет», – сказал Воробьев Спортсу’‘.

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