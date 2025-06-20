Кутепов намерен продолжать карьеру: «Планы у меня наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске»
Илья Кутепов не планирует завершать карьеру.
31-летний защитник покинул «Велес» в апреле этого года.
– Планы – наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске. По поводу переговоров с клубами пока ничего не могу сказать. Даже если это есть, то я об этом не скажу.
– Не планируете завершать карьеру?
– Я же говорю, планы у меня наполеоновские, – сказал бывший защитник «Спартака» Кутепов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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