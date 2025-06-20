Кутепов намерен продолжать карьеру: «Планы у меня наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске»

Илья Кутепов не планирует завершать карьеру.

31-летний защитник покинул «Велес » в апреле этого года.

– Планы – наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске. По поводу переговоров с клубами пока ничего не могу сказать. Даже если это есть, то я об этом не скажу.

– Не планируете завершать карьеру?

– Я же говорю, планы у меня наполеоновские, – сказал бывший защитник «Спартака » Кутепов .