Осипов о Куарежме и Нани в Медиалиге: «Верится очень в такой вариант развития событий»

Николай Осипов оценил шансы Куарежмы и Нани перебраться в Winline МФЛ.

Сегодня появилась информация , что екатеринбургский «СиндЕкат» ведет переговоры с 41-летним Куарежмой .

Ранее сообщалось, что его соотечественник Нани также готов возобновить карьеру в российской Медиалиге .

«Не верить президенту «СиндЕката » не могу... Поэтому верится очень в такой вариант развития событий.

Что означает возможное появление Нани и Куарежмы для лиги? Еще большую мировую известность и признание», – сказал президент Медиалиги.