Осипов о Куарежме и Нани в Медиалиге: «Верится очень в такой вариант развития событий»
Николай Осипов оценил шансы Куарежмы и Нани перебраться в Winline МФЛ.
Сегодня появилась информация, что екатеринбургский «СиндЕкат» ведет переговоры с 41-летним Куарежмой.
Ранее сообщалось, что его соотечественник Нани также готов возобновить карьеру в российской Медиалиге.
«Не верить президенту «СиндЕката» не могу... Поэтому верится очень в такой вариант развития событий.
Что означает возможное появление Нани и Куарежмы для лиги? Еще большую мировую известность и признание», – сказал президент Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости