«СиндЕкат» подписал хавбека «Матч ТВ» Репяха. Полузащитник был на просмотре в «Амкале»
Полузащитник Иван Репях не останется в «Амкале».
23-летний хавбек продолжит карьеру в «СиндЕкате». Екатеринбургский клуб объявил о трансфере в своих соцсетях.
Игрок проходил просмотр в «Амкале» в июне и принял участие в шоу-матче против ЦСКА (0:4).
В Winline Медиалиге Репях до этого выступал за ФК «Матч ТВ». В шестом сезоне он провел пять игр и забил один гол.
Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В 2020 году в возрасте 15 лет он присоединился к «Спартаку».
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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