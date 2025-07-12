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«СиндЕкат» подписал хавбека «Матч ТВ» Репяха. Полузащитник был на просмотре в «Амкале»

Полузащитник Иван Репях не останется в «Амкале».

23-летний хавбек продолжит карьеру в «СиндЕкате». Екатеринбургский клуб объявил о трансфере в своих соцсетях.

Игрок проходил просмотр в «Амкале» в июне и принял участие в шоу-матче против ЦСКА (0:4).

В Winline Медиалиге Репях до этого выступал за ФК «Матч ТВ». В шестом сезоне он провел пять игр и забил один гол.

Полузащитник является воспитанником академии «Краснодара». В 2020 году в возрасте 15 лет он присоединился к «Спартаку».

Талант, из-за которого Галицкий не отпустил Смолова в «Спартак» – теперь в Медиалиге

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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