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«Ван Дейк, Беллингем, Родри, Ямаль, Агкацев». Мозес о том, кого бы пригласил в свою медиакоманду

Мозес назвал игроков, которых бы пригласил в свою команду Winline Медиалиги.

– Помнишь матч с «Амкалом» и пять голов? Уверен, на тебя обратили внимание многие клубы Медиалиги. В будущем рассматривал бы вариант такого продолжения карьеры? В Испании у Пике и Агуэро есть свои медиакоманды, как будто это набирает сильную популярность.

– Вопрос немного провокационный, сейчас я не думаю о Медиалиге и не мечтал бы там играть. (смеется) Но вопрос интересный, спасибо. Это интересный вариант. Подумаю в свое время.

– Кого бы пригласил в свою медиакоманду при доступности любых игроков?

Осимхен, Ван Дейк, Конате, Канселу, Хакими, Беллингем, Вальверде, Родри, Ямаль, Агкацев. Ну, и сам бы сыграл в такой компании! – рассказал Вингер «Краснодара».

В марте «Краснодар» разгромил «Амкал» из Медиалиги в матче Winline Сквозь Вселенные. Мозес оформил пента-трик в ворота победителя Winline Кубка Лиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
logoДжуд Беллингем
logoМозес Кобнан Дэвид
logoЛамин Ямаль
logoИбраима Конате
logoWinline Медиалига
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Осимхен
logoРодри
logoВирджил ван Дейк
logoЖоау Канселу
logoАшраф Хакими
logoСтанислав Агкацев
logoФедерико Вальверде
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