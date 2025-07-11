«Ван Дейк, Беллингем, Родри, Ямаль, Агкацев». Мозес о том, кого бы пригласил в свою медиакоманду

Мозес назвал игроков, которых бы пригласил в свою команду Winline Медиалиги.

– Помнишь матч с «Амкалом» и пять голов? Уверен, на тебя обратили внимание многие клубы Медиалиги. В будущем рассматривал бы вариант такого продолжения карьеры? В Испании у Пике и Агуэро есть свои медиакоманды, как будто это набирает сильную популярность.

– Вопрос немного провокационный, сейчас я не думаю о Медиалиге и не мечтал бы там играть. (смеется) Но вопрос интересный, спасибо. Это интересный вариант. Подумаю в свое время.

– Кого бы пригласил в свою медиакоманду при доступности любых игроков?

– Осимхен , Ван Дейк, Конате , Канселу , Хакими , Беллингем , Вальверде , Родри , Ямаль , Агкацев . Ну, и сам бы сыграл в такой компании! – рассказал Вингер «Краснодара».

В марте «Краснодар» разгромил «Амкал» из Медиалиги в матче Winline Сквозь Вселенные. Мозес оформил пента-трик в ворота победителя Winline Кубка Лиги.