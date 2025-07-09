Шурыгин объявил об уходе из «Амкала»

Илья Шурыгин покинул «Амкал».

«Хочется, чтобы эту новость вы восприняли с улыбкой и без негатива, так как я сам по жизни не люблю грустить. И сейчас настало то время, когда мне нужно двигаться дальше!

За эти 3 года находясь в клубе, я испытал просто бурю эмоций, о чем буду рассказывать своим детям.

Начиная с первых голов на МКС и МФЛ. За это время я оправдал доверие у команды, которая в свою очередь доверила мне капитанскую повязку. Для меня это одно из очень важных достижений! Когда был в клубе мне поступало достаточно много предложений, с кем-то я поработал получил удовольствие, но и мне приходилось отказывать! А также сбылись мои маленькие мечты и обещания себе и своей семье!

Я безумно благодарен Герману и Жеке Спирякову за то, что в тот день согласился стать частью этого крутого футбольного клуба «Амкал»! Находясь здесь, я получил огромнейший опыт, который пригодится мне в будущем. Повстречал много людей, некоторые мне стали друзьями!

А одно из главных с чем я столкнулся – это с большой армией болельщиков! Вы просто лучшие и вы все останетесь в моем сердце! Ваши заряды всегда были слышны на поле, ну и ваша критика в комментах, всегда старался учитывать ваше мнение! А ваши скандирования «Шурыга» на трибуне всегда заряжало и двигало меня только вперед! Вот и сейчас мне нужно двигаться дальше!» – написал защитник.

Шурыгин выступал за «Амкал» с 2022-го. Шестой сезон Winline Медиалиги защитник провел в SD Family на правах аренды.