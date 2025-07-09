Оленченко о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Это чемпионство – самое спокойное. Уже другая ментальность. Как будто это обыденность»

Владимир Оленченко высказался о победе в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Мы обсуждали с Пичей и Швагой, что это чемпионство – самое спокойное. Питер был разрыв, первое чемпионство [с «Родиной Медиа»] – тоже.

Уже другая ментальность. Как будто это обыденность. Мы должны забирать. У Николаича [Панова] получилось внушить команде, что кубки должны быть нашими», – сказал защитник «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Оленченко становился чемпионом третьего сезона МФЛ в составе «Родины Медиа». В той команде также играли Максим Швагирев и Максим Пичугин.

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