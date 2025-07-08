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Сибскана: «Спасибо «Броукам», что не провоцировали, как они обычно делают. В отличие от финала в Питере, сегодня была хорошая игра»

Андрей Сибскана высказался о шестом сезоне Winline Медиалиги.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«В отличие от финала в Питере, сегодня была хорошая игра. Спасибо «Броукам», что не провоцировали, как они обычно делают. Игра была без рваных кусков. Хороший футбол был. Болельщики должны быть довольны, даже нейтральные. Кайф.

Рад за Медиалигу, за Осипова. Сезон реально крутой. Хотя были определенные риски из-за падения интереса, потому что яркие команды вылетели, типа 2Drots. Тем не менее сезон спасен.

Если брать из полуфинальных пар, то «Амкал» и «БроукБойз» – лучшее сочетание команд, которые имеют историческое противостояние. Это помогло заполнить арену. Где-то, наверное, угадали с модными рэперами. Все сложилось в итоге, что сезон получился успешным. Полуфиналы были яркие, голов было очень много красивых. Круто. Сезон записываем в актив», – сказал бывший капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoБроукБойз
logo2Drots
logoАмкал
logoАндрей Сибскана
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