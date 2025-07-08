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Герман о финансовых трудностях: «Случалось так, что у меня не было даже 5 косарей»

Герман рассказал о финансовых сложностях «Амкала» в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Амкал» стал победителем турнира, в финале в «Лужниках» обыграв «БроукБойз» (2:0).

«В этом сезоне случалось так, что у меня ни на одном из счетов не было пяти косарей. Ни на ИП, ни на карте, нигде. И я брал в долг.

Это ##### как тяжело. Ты понимаешь, что можешь жить по-другому, но пытаешься не ограничивать команду и до талого добровольно идешь на то, чтобы она получала все необходимые блага.

Выигранные 10 миллионов рублей не решат все вопросы, но сильно помогут. Отличный тайминг», – сказал основатель и президент «Амкала».

31 тысяча в «Лужниках», миллион «Банки». Главные цифры сезона Медиалиги

Герман собирался перевести «Амкал» в формат «Банки» после вылета в МФЛ-5: «Меньше ресурсов, больше контента. Хотелось забить болт на результаты»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Федоса
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